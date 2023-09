Roma, fine estate a tutta birra: due giorni di festa agricola al Divino Amore

Birra artigianale top, come se piovesse e pronta ad essere deglutita in modica quantità e cocktail: la fine dell'estate si festeggia venerdì 8 e sabato 9 in via Ardeatina, di fronte all'ingresso del Santuario del Divino Amore, accompagnata da pizza.

Esplode la festa in campagna organizzata dalla Coop in collaborazione con Sambeer che ha scelto di organizzare un evento unico nel suo genere con quattro ingredienti: aperta campagna, circondati da campi e orti, selezione di birre artigianali di qualità eccellente, pizza e musica. L'orario è quello dell'aperitivo, in versione garden, sino a notte inoltrata. Poi tutti a letto.

Pizza e birra tra grano e orzo

La location è quella della Cooperativa agricola Divino Amore, dove da anni si coltivano grano, orzo e dove alcuni degli attuali 60 orti urbani, diventeranno orti per disabili.