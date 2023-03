Roma follia, 3 ore per rimuovere un'auto bruciata: traffico in tilt

Mattinata di follia per il traffico a Roma: ci sono volute tre ore per rimuovere un'auto andata a fuoco sulla Cristoforo Colombo. La via è stata interrotta nella direzione verso il Centro nel tratto tra via Oropa e via di Grotta Perfetta, all'altezza della Tenuta di Tor Marancia.

A prendere fuoco è stata una Citroen che stava transitando nella corsia centrale della direzione Roma Centro. Alla guida dell'auto c'era una donna che fortunatamente è riuscita a lasciare il veicolo senza riportare ferite.

Lo sgombero della strada

Appena allontanatasi dalla sua auto, la donna ha chiamato il 112. sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Le operazioni di spegnimento e poi di rimozione dell'auto sono durate alcune ore. Il traffico è rimasto bloccato sulla Cristoforo Colombo in direzione Centro, mandando in tilt il traffico di Roma Sud. Ora il tratto chiuso è stato riaperto.