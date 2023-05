Roma, Fortnite arriva all'Istituto Federico Caffè e diventa un lavoro

Il celebre videogioco Fortnite arriva a scuola e diventa un lavoro. Succede a Roma, all'Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè.

Gli studenti dell'istituto hanno potuto sperimentare le potenzialità di un computer di ultima generazione dotato di Unreal Engine, uno dei motori grafici più avanzati al mondo, sviluppato da Epic Games, la multinazionale che fra l'altro possiede il videogioco Fortnite. I ragazzi hanno potuto accedere attraverso un collegamento virtuale dall'istituto e dalle loro abitazioni a circa 44 computer di ultima generazione, con caratteristiche all'avanguardia come Intel Xeon Platinum 2.50ghz 4 core - 32 gb RAM - Nvidia Tesla T4 grazie ad Epic Games. Ognuno degli studenti coinvolti ha potuto utilizzare queste macchine per 300 ore.

L'iniziativa, chiamata “Unreal Engine for School”, è stata promossa da Prometeo Lab, in collaborazione con Epic Games, Università Roma Tre, Acs, Giffoni Innovation Hub e finanziata dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione.