Roma, fuga di gas ad Ariccia: principio di incendio e due intossicati lievi

Fuga di gas in uno stabile di Ariccia: il gas è fuoriuscito da una bombola difettosa, che era posta in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Vito Volterra. Il gas, prendendo fuoco ha dato vita a un principio d'incendio. Due persone sono rimaste intossicate.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 23, di venerdì 23 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato in salvo i due inquilini dell'appartamento. I due sono stati portati in ospedale per essere trattati e sono stati dimessi durante la notte.

Dopo aver spento il principio d'incendio i Vigili del Fuoco hanno dichiarato l'appartamento inagibile.