Roma: Funari, “Contro la solitudine pranzo di Ferragosto per anziani soli"

Le persone che a Ferragosto rimarranno in città non saranno sole: organizzato un pranzo diffuso per millecinquecento anziani contro la solitudine.

Grazie alla collaborazione tra Assessorato alle Politiche Sociali e Municipi millecinquecento anziani avranno la possibilità di partecipare al pranzo diffuso organizzato appositamente per combattere la solitudine. La giornata permetterà di ritrovarsi in luoghi freschi e vivere momenti di socialità, come balli e cocomerate.

Al fianco degli anziani anche a Ferragosto

“Abbiamo voluto, insieme ai Municipi, garantire anche nel giorno di Ferragosto un luogo di aggregazione per chi rimane in città per combattere la solitudine. - si legge nel comunicato – Il Piano Caldo prosegue con questo appuntamento dopo le risorse inviate ai territori che hanno garantito in ogni Municipio iniziative come i soggiorni giornalieri al mare, l'assistenza leggera, attività nei parchi e 18 piscine all'aperto a disposizione con 5.000 posti giornalieri gratuiti per gli over 70. Il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un'occasione di convivialità importante per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali. È un segnale significativo, voluto da questa amministrazione con la collaborazione dei Municipi, per ricostruire un lavoro di comunità e di sostegno reciproco contro la solitudine” - ha spiegato Barbara Funari, l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute che sarà insieme agli anziani di Acilia e Ostia Lido nel giorno di Ferragosto.