Roma, furti durante le ferie: presi gli stakanovisti dei colpi in appartamento

Era dei veri e propri stakanovisti del crimine. Agivano nel “deserto” di una calda domenica di fine luglio e durante questo periodo di ferie estive i 2 uomini arrestati dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziati di aver rubato in 2 appartamenti a Vigna Clara.

Con le mani nel sacco

Forse credevano che il giorno festivo, oltre a portare fuori città i romani, facesse allentare i servizi messi in atto dagli investigatori del Distretto Ponte Milvio contro i furti in casa; niente di più sbagliato: i poliziotti, poco dopo mezzogiorno, hanno visto 2 uomini uscire da un condominio e salire su una Panda con la quale hanno tentato di allontanarsi.

Inseguimento da film

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, li hanno fermati su corso di Francia. Già da un primo controllo, all’interno dell’utilitaria, sono stati trovati 2 grossi cacciaviti ed altra attrezzatura da meccanico solitamente usata per forzare porte e finestre. Le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento di alcuni piccoli oggetti, una coppia di AirPods, alcuni segnaposto in argento ed un saturimetro. Gli agenti hanno accertato che nel palazzo da dove erano usciti gli odierni indagati erano stati derubati 2 appartamenti e gli oggetti sequestrati sono stati riconosciuti come propri dai titolari delle 2 abitazioni.

Processati

Al termine degli atti di rito i 2 uomini, un 25enne ed un 46enne rispettivamente originari della Russia e della Georgia, sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’operato della polizia giudiziaria e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.