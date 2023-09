Roma, furti e rapine a raffica: la Polizia arresta quattro ladri seriali

Ancora arresti per rapina e furto a Roma. In pochi giorni i poliziotti della Capitale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un libico di 37 anni e un tunisino di 25 perché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Gli agenti, inoltre, hanno arrestato un nigeriano di 29 anni e un italiano di 49 poiché gravemente indiziati del reato di rapina. Secondo gli agenti hanno colpito più volte con serialità.

Al Viminale

Nel primo caso, la mattina del 15 settembre scorso una pattuglia del commissariato Viminale è intervenuta in via Amendola per un cittadino dello Sri Lanka rapinato della sua catenina in oro mentre stava lavorando in un hotel. L'uomo ha riferito agli agenti intervenuti di essere stato aggredito da un uomo che era in compagnia di altre due persone. Gli investigatori sono risaliti ai due complici grazie alle immagini di video sorveglianza. Rintracciati poco dopo sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto, convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso le ricerche del terzo uomo.Gli agenti della sezione Volanti, invece, hanno arrestato un nigeriano di 29 anni che in via Salaria angolo via Arno, aveva spintonato una donna di 84 anni, derubandola della catenina in oro che aveva al collo.

Caccia sul tram

I poliziotti giunti sul posto, dopo aver ricevuto dalla vittima la descrizione del rapinatore, si sono messi sulle sue tracce, notandolo poco dopo in via Regina Margherita mentre saliva a bordo di un tram. I poliziotti quindi hanno seguito il tragitto del tram fino a via Nomentana dove, approfittando del semaforo rosso, sono riusciti a salire a bordo e a bloccare il 29enne, che una volta fatto scendere dal mezzo è stato trovato in possesso della catenina in oro poco prima rubata. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato. Convalidato l'arresto l'autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.Infine gli agenti del commissariato Appio, unitamente agli uomini del commissariato San Giovanni, hanno arrestato un italiano di 49 anni che all'interno di un negozio di abbigliamento in via Tuscolana è stato sorpreso mentre stava asportando alcuni capi d'abbigliamento dal personale addetto alla sicurezza.

Ladro d'abbigliamento

Scoperto, ha tentato la fuga aggredendo il personale con calci e pugni, ma è stato bloccato dai poliziotti. L'operatore di sicurezza ha riferito agli agenti che l'uomo aveva infilato dei capi di abbigliamento all'interno del suo zaino per poi oltrepassare le casse senza pagare e che a quel punto aveva aggredito il personale intervenuto. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti nello zaino i capi di abbigliamento oltre a un coltellino e a due cacciaviti per i quali è stato anche denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a effrazione. L'arresto è stato convalidato.