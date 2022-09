Roma, galoppo, Derby del Trotto e Oaks: ecco il weekend di fuoco a Capannelle

Il Premio Repubbliche Marinare e il Premio Archidamia al galoppo anticiperanno le attesissime batterie del 95esimo Derby Italiano del Trotto e delle Oaks. Le piste dell'ippodromo a Capannelle sono pronte a regalare spettacolo.

Si parte sabato 17 settembre, che per l'occasione vedrà scendere in pista il galoppo, per poi passare alle batterie di qualificazione alla finale del 95esimo Derby Italiano del Trotto, che accenderanno la domenica all'ippodromo.

Il galoppo di sabato 17

Con otto corse, due tris, una listed di tradizione e una condizionata, ex listed, tre handicap, una maiden con 12 nelle gabbie e una corsa per i dilettanti, si apre il weekend a Capannelle. Si corre sei volte in pista grande e due volte sulla weather, con le distanze che vanno dai 1500 ai 2000 metri e una media di 9 protagonisti per corsa. Da tenere d'occhio nella seconda tris sono Babolli, King of Love e Nyx's Impact, mentre la tris straordinaria è prevista in chiusura di giornata con 11 cavalli in corsa, tra cui Armandino, Estoril, Lord Grey, Di Lido, Super Drago. L'attesa maggiore resta per il pomeriggio, quando andranno in scena le due anni con il Premio Repubbliche Marinare e il Premio Archidamia. Nel primo al via sono otto, con la regina della generazione Talentuosa e Championofmyheart, Dark Chocolat e Hey Honey. Sui 2000 metri dell'Archidamia corrono le maggiori di età, nella corsa in vista del Lydia Tesio e per questo è stato scelto da Sopran Basilea, campionessa uscente della super pattern del Roma Champion Day. Sopran Basilea sfida otto avversarie, tra cui la promessa Romagna Mia che torna da marzo, Omnia Munda Mundis, mentre dalle Oaks arriva anche Nonna Ercolina, tra le migliori delle tre anni, capace di probante posto d’onore nel Regina Elena. Infine anche Happyness Therapy e Party Flower. La prima corsa è prevista alle 14,00.

Tre batterie per l'attesissima domenica

Sono tre le batterie che corrono domenica 18 settembre per la qualificazione alla finale del 95esimo Derby Italiano del trotto, che è in programma per domenica 9 ottobre. Si sfidano in 36 i tre anni che devono raggiungere Dimitri Ferm e Dundee As già nella griglia dei quattordici finalisti, insieme alle femmine Dea Girf e Diva del Ronco, che hanno deciso di sfidare i maschi nella principale gara per un tre anni. I primi quattro in classifica di ciascuna batteria hanno quindi a disposizione dodici posti. Nella prima batteria c'è Denver gio, che si è già messo in mostra nella prima parte della stagione. Passato al training del team Gocciadoro proprio alla vigilia di questo impegno, è dotato di grande velocità e probabilmente candidato al ruolo di battistrada. Dall’altro c’è invece la femmina Dea Grif: “battuta” per 60.000 euro alle Aste Its del 2020, che ha svolto tutta la propria carriera nel Nord Europa dove ha vinto l’Elite dei 3 anni nel giorno dell’Elitloppet e la finale della E3, la prova di maggior spicco della generazione (prove però entrambe corse sul miglio). Tra gli altri in gara Daniele Jet, vincitore a Montecatini sul doppio chilometro dalla seconda fila e Diluca Mo, proveniente da una serie di vittorie consecutive che lo hanno visto correre sempre in progresso. Dardo Zack e Derrick Fks battagliano da più tempo e hanno dalla loro la posizione iniziale. Don Gio Nobel si era messo in evidenza a febbraio nel Gran Premio disputato a Foggia.

La batteria B

Anche in batteria B partono due soggetti che sono stati protagonisti di tutto il circuito: Danger Bi e Davoko Mail. Il primo è giunto tre volte secondo in un gruppo 1 (Gran premio Mipaaf a due anni, Giovanardi e Marangoni) e sarà guidato dal suo proprietario Mauro Biasuzzi che vinse da gentleman il Derby del 1999 con Zambesi Bi. Non trova in pista Dimitri Ferm che lo ha preceduto nelle ultime due occasioni, assumendo quindi il ruolo di possibile favorito. C’è poi lo svedese di turno, Dareios di Poggio, con risultati non eclatanti in patria, ma con buona continuità. Diva del Ronco ha fatto le prove generali della sfida con i maschi nel Marangoni e in Francia ha dimostrato di non temere le lunghe distanze. Lo stesso dicasi per Distillato che torna in Italia, sulle cui piste aveva affrontato i primi impegni agonistici. Dingo, vista la posizione rappresenta un po’ il “dernier cri” della situazione, ma la lotta per un posto in finale è agguerrita e aperta a tutti gli altri, capeggiati da Decimomeridio Gpd, Dakar e Denzel Washington tutti però confinati in seconda fila.

La batteria C

La batteria C è forse la più difficile: a percorso netto potrebbe emergere Dragowski che ha dimostrato una grande duttilità oltre che una progressione notevole. Un altro protagonista della corsa è Dubhe Prav che cercherà di sfruttare la propria velocità iniziale per andare al comando o almeno in posizione alla corda. Diamond Truppo negli ultimi mesi ha corso centellinando i grandi appuntamenti mirando evidentemente a questa corsa; Drake Wind è forse quello maggiormente a freccia in su nell’ultimo periodo e può contare sulla tradizione favorevole che accompagna Giampaolo Minnucci in questa corsa, ma anche Deejay Bar, reduce dalla serie di successi. Poi ci sono Denzel Treb che era stato largamente il leader della generazione nella stagione dei due anni ed è passato recentemente sotto il training del team Colletti/Ferranti. Dream Axe, sacrificato dal numero ma di mezzi, e Duca As, un altro esponente dei tre anni allenati da Mauro Baroncini che ha ottenuto grandissimi risultati. Doge As va molto forte nel parziale, ma rischia di essere limitato dal numero all’esterno. Darwih Wise L, Dante Clemar e soprattutto Domingo Bar si affidano alle loro doti di opportunisti.

Le batterie delle Oaks del Trotto

Lunedì 12 sono stati dichiarati i partenti per le batterie delle Oaks del Trotto (€. 22.000 ciascuna – per femmine indigene di 3 anni – mt. 1640) alla quale hanno aderito tutte e 39 le cavalle che venerdì 9 settembre avevano sorteggiato i numeri di partenza. Per la finale (€. 253.000 – gr. 1 – per femmine indigene di 3 anni – mt. 1.640) risulta già qualificata Doni Maker come vincitrice del Campionato Femminile dei 3 anni; completeranno lo schieramento di quattordici concorrenti le prime quattro arrivare di ciascuna delle tre batterie con l’aggiunta della quinta classificata con il miglior tempo.

Nella batteria A: in questa batteria c’è l’indiscussa leader femminile della generazione (eccezion fatta per Dea Grif che ha svolto la propria carriera in Svezia e sarà al via nelle batterie del Derby) che risponde al nome di Due Italia. L’allieva di Mauro Baroncini ha fallito (causa avverse vicende tattiche) solamente nella finale del Campionato Femminile dei 3 anni disputata al Garigliano, ma può vantare le nitide vittorie nel Cacciari Filly a Modena, nel Nazionale Filly disputato a Torino e nel Marangoni Filly corso la prima domenica di settembre all’ippodromo milanese de La Maura. La figlia di Adrian Chip è cavalla veloce ma anche duttile, dal centro della prima fila potrà verosimilmente scegliere la tattica di gara che Andrea Farolfi riterrà più congeniale e garantirsi senza eccessivo sforzo la qualificazione per la finale. Possono vantare legittime aspirazioni di essere nuovamente in pista a Capannelle domenica 9 ottobre quella Diletta Axe, a 2 anni leader generazionale femminile che ha sorteggiato un benevolo numero 2 di partenza, la molto cresciuta Diabel (che resta su due convincenti affermazioni, è veloce e partirà alla corda) , Dorothy Bar, sovente protagonista delle migliori corse per le femmine nate nel 2019, la progredita Danish As e le altre che si avvieranno in prima fila: Desdemona Sage, Diva Indal e Donnavittoria Par. Batteria B: se nella batteria A sarà al via una nettissima favorita, qui sono tre i nomi che spiccano nel pronostico e che dovrebbero garantirsi senza eccessivi patemi l’accesso alla finale. Delicious Gar, benché inferiore alle attese negli ultimi impegni, è la solida vincitrice dell’Etruria Filly e dell’Italia Filly (nonché seconda di Due Italia nel Nazionale Filly) e merita il pronostico facendosi comunque preferire di poco a Doyourbest (allieva dello svedese Bjorn Goop – che ne è anche comproprietario – seguita nella preparazione per le corse in Italia da Marco Smorgon che può vantare la prestigiosa piazza d’onore al cospetto dei maschi nel Gran Premio Città di Napoli) e a Dea Sprint Bar che dal canto suo ha il pregio di detenere il record sulla distanza del doppio chilometro fra i 3 anni indigeni grazie all’ 1.12.4 ottenuto nel mese di luglio ad Enghien. La regale figlia di Muscle Hill e della derbywinner Lana del Rio ha corso bene anche sabato scorso a Vincennes e viene affidata a Federico Esposito da Erik Bondo (a sua volta impegnato in pista con Diva Ek). Dietro alle tre chiare favorite cercheranno un posto nel marcatore per accedere alla finale la cresciuta Diana Jet (grazie anche al miglior numero), Daytona di Cecco, migliore di quanto suggeriscano le ultime prestazioni, Donnavventura Ors, la già citata Diva Ek e Darkangel Fi. E infine la batteria C, che dovrebbe avere in Don’t Say Gar il punto di riferimento per le dodici avversarie (è l’ennesima pedina di Alessandro Gocciadoro che nella batteria A presenta tre sue allieve, nella B la favorita Delicious Gar e nella C anche Daughter As che sarà anch’essa tra le più attese). La figlia di Varenne può vantare in curriculum una buona percentuale di vittorie (5 in 11 uscite) ma soprattutto tre ottimi piazzamenti di assoluto rilievo in Svezia con il ragguardevole record di 1.10.9. Ha anche sorteggiato un comunque favorevole numero uno che lascia aperta la strada ad un percorso tattico certamente poco oneroso. L’altra allieva del Team Gocciadoro Daughter As sarà anch’essa una seria pretendente ad un posto fra le prime quattro che garantisce l’accesso alla finale avendo conseguito negli ultimi due impegni una eccellente piazza d’onore nel Campionato Femminile dei 3 anni e una nitida vittoria (al cospetto dei maschi) nel Gran Premio Marche di Montegiorgio. Ottima la collocazione al via anche per la napoletana Dolcezza Sergio, allieva di Raffaele Chiaro affidata a Vincenzo Luongo, che deve solamente cancellare la sfortunata prestazione del Marangoni Filly nel quale dopo essersi avviata benissimo in terza posizione dalla seconda fila si è eliminata in errore sulla prima curva. Le altre che sperano sono certamente Damore Mail e Divina Trio tra quelle della prima fila, Daytona Wise As, Dacia del Ronco e Doodoo Jet fra le sei costrette ad avviarsi in seconda schiera.

Torna il mercatino giapponese, “Una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone”.

Sabato 17 e Domenica 18 settembre, dalle 10.00 alle 19.30, torna l'oriente a Capannelle con l’inaugurazione della nuova stagione autunnale per il JAPAN DAYS e un format sempre più completo interamente dedicato al mondo del Giappone. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti i #japanlovers. Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante: area Market di 100 espositori, laboratori e workshop, dimostrazioni di arrti marziali, spettacoli – esibizioni – presentazioni, spazio bimbi, arcade game corner, maid cafè, food area made in Japan, spazio wellness.

Credito foto: ph. Domenico Salvi