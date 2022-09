Roma, garage trasformato in un supermercato della droga: arrestato un 36enne

Maxi sequestro a Fonte Nuova: più di mezza tonnellata di droga per ogni tipo di sostanza.

Durante le perquisizioni volte a contrastare lo spaccio di droga, la polizia ha rinvenuto a Fonte Nuova un garage all'interno del quale un 36enne, già indiziato per detenzione ai fini di spaccio, nascondeva 22 borse contenenti hashish per un peso equivalente a 583 chili, 2 scatoloni di cartone per 17,5 chili di marijuana e una busta con mezzo chilo di cocaina. Inoltre, anche due panetti di hashish da 192 grammi. Il carico è stato sequestrato e l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto per il 36enne.