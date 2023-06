Roma, genitori minacciati con la pistola: due casi a distanza di poche ore

Un 18enne è stato arrestato in via Boccea dai Carabinieri per aver minacciato i genitori con una pistola scacciacani. Successivamente si è avventato sul padre, picchiandolo. Nelle stesse ore un altro caso di maltrattamenti da parte di un figlio sui genitori a Torpignattara.

In entrambi i casi i giovani sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel primo caso ad avvertire i Carabinieri sono stati i vicini, avendo sentito le grida d'aiuto di un uomo e di una donna. Nel pomeriggio, infatti, il figlio appena maggiorenne dei due aveva cominciato a minacciarli per futili motivi puntandogli contro una pistola scacciacani. Poi il ragazzo si è avventato sul padre picchiandolo. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Casalotti che hanno fermato e arrestato il 18enne, trovandolo in possesso di una pistola scacciacani Glock Gap calibro 8. L'arma è stata sequestrata e il giovane è stato condotto al Regina Coeli. Per il 18enne è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Minacce alla madre invalida: “Dammi i soldi per la droga”

A Torpignattara i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di una donna invalida la quale ha riferito che suo figlio, di 32 anni, l'aveva minacciata. Il 32enne pretendeva che la donna gli desse dei soldi per comprare delle dosi di stupefacenti. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione Casilina. Il ragazzo ha opposto resistenza, colpendo i militari con calci e pugni e continuando a minacciare la madre. Infine il giovane è stato arrestato ed è in attesa di convalida. Dalle verifiche è emerso che questo non era la prima volta che la madre denunciava le violenze del figlio.