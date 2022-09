Roma, già costretto ai domiciliari continua a spacciare droga: arrestato

L'uomo, ai domiciliari con il braccialetto elettronico, era già indiziato insieme al fratello e dopo la perquisizione è scattato l'arresto per entrambi.

Gli agenti del VI Distretto Casilini sono intervenuti insieme all'anti-droga con una perquisizione nella casa dei due fratelli già indiziati per detenzione di droga a fini di spaccio. Uno di questi, un 47 enne italiano, era già sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma insieme al fratello ha continuato a gestire il giro di spaccio.

Domiciliari per il fratello e carcere per il 47enne

Al seguito dell'intervento sono stati trovati infatti 60 grammi di cocaina, 92 grammi di hashis nascosti in un finto tubo di scarico nel bagno, oltre a 210 euro in contanti e tutti gli strumenti atti al confezionamento delle dosi da spacciare, con una sostanza da taglio per 380 grammi. I due fratelli sono stati arrestati ed è stato disposta la misura di custodia cautelare in carcere per il 47enne, mentre il fratello, 60 anni, sarà sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della sentenza definitiva.