Roma già pazza per Lukaku: per Big Rom menù, pizze e birre personalizzate

Romelu Lukaku alla Roma è realtà. L'attaccante belga è atterrato da poche ore ma la città sponda giallorossa è totalmente impazzita per lui. Dalla curva Sud ai ristoranti il passo è breve. Brevissimo. Al punto la fantasia dei ristoratori ha superato pure il primo fischio d'inizio: già pronte le birre personalizzate col faccione di Lukaku, la pizza dedicata al belga - con patate e salsiccia - e addirittura un menu degustazione personalizzato dal ristorante preferito dai romanisti.

Pizza, birra e partita

Insomma, era dai tempi di Batistuta che non si vedeva un entusiamo simile in città. Ad aprire le danze ci ha pensato Juri Roazzi, il patron di 16birra, che appena saputo della firma ha chiamato il suo grafico per realizzare Romelus, la bionda dedicata a Lukaku. La birra per natura chiama la pizza ed ecco che Daniele Frontoni ha acceso l'impastatrice e ha sfornato la pizza 90. Gli ingredienti sono tutto un programma: mozzarella, patata "sfragnata", salsiccia vegetale, rosmarino e buccia di patata fritta. Sarà possibile gustarsi la combo dedicata a Big Rom venerdì 1 settembre alla Pizzeria Frontoni (via Assisi) guardando Roma-Milan, sfida che potrebbe vedere il debutto di Lukaku con la maglia della Roma.

Il menu degustazione di Checco dello Scapicollo

Da vero fuoriclasse il menu ideato dal ristorante preferito dai romanisti, sia tifosi che calciatori: il patron di Checco dello Scapicollo (via dei Genieri), Francesco Testa ha subito radunato i suoi chef per mettere a punto un menù dedicato al forte attaccante belga. Manco a dirlo si chiama menù degustazione Big Rom: tutto fantasia, gusto e classe. Si parte dal plateau di gran crudo, per passare ai tonnarelli cacio, pepe, granelli di pistacchio e gamberi rossi di Mazzarra. Per secondo tonno rosso al pepe verde. Poi un trionfo di dolci e l'amaro (speriamo per gli avversari). "Naturalmente il primo invitato per provare questo menù è proprio Lukaku - dice il ristoratore dei romanisti - per lui è già pronto il tavolo d'onore, magari dopo il primo gol in giallorosso".

Il murales a due passi dal Colosseo

In via dei Capocci nel rione Monti a due passi dal Colosseo è apparso su un muro un murales dedicato a Lukaku. L’opera porta la firma di Anonimo74 celebre street artist capitolino che spesso e volentieri ritrae i campioni giallorossi. Sono suoi infatti i murales San Paulo la Joya e San José dedicati ovviamente a Dybala e Mourinho.