Roma: gioielliere riconosce l'autrice di un furto nel negozio e la fa fermare

Ha riconosciuto l'autrice di un furto di un prezioso gioiello del valore di 10 mila euro avvenuto all'interno del suo negozio e l'ha fatta fermare dagli agenti della Polizia di Roma Capitale.

È successo nella zona del Tridente nel centro storico della capitale. Il gioelliere ha riconosciuto la donna, di 55 anni, mentre passeggiava nei pressi del suo negozio ed ha allertato una pattuglia di vigili urbani indicandola come l'autrice di un furto commesso circa un mese fa.

I vigili sequestrano alla donna una borsa schermata

La pattuglia dell’Unità Sicurezza pubblica ed Emergenziale ha avviato immediatamente sia le procedure per l’identificazione della cinquantacinquenne, che non aveva documenti, sia i dovuti accertamenti per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Al termine, grazie anche ad un riscontro fotografico ottenuto tramite l’analisi delle immagini della videocamera di sorveglianza riprese nel giorno del furto, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria.

Gli agenti hanno, inoltre, sequestrato alla donna una borsa schermata utilizzata molto probabilmente per superare gli allarmi ed i metal detector antitaccheggio dei negozi.