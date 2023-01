Roma, Giubileo e Pnrr: nasce l'osservatorio sull'andamento delle opere

A Roma stanno arrivando e continueranno miliardi di euro, in parte per il Pnrr e in parte per il Giubileo. Per garantire la trasparenza e il controllo del pubblico, Ance Roma-Acer e l'Osservatorio sul Recovery Plan (Orep) hanno lanciato l'Osservatorio sulle Opere del Giubileo e del Pnrr: sarà una piattaforma web tramite su cui amministratori, imprenditori e cittadini comuni potranno accedere per conoscere l'andamento in tempo reale di una o più opere e l'utilizzo dei fondi.

Così si potrà sapere come e quando saranno impiegati i soldi in arrivo. Solo per il Giubileo arriveranno a Roma 2,1 miliardi, mentre per il Pnrr sono previsti 3,9 miliardi per la Roma e la Città Metropolitana . Moltissimi sono anche gli interventi, i lavori e le opere: 135 per il Giubileo, 2570 per il Recovery Plan, di cui 580 solo a Roma.

La piattaforma

La piattaforma permetterà di seguire lo svolgersi di questi programmi d'intervento in tempo reale. Chi accede potrà servirsi di un motore di ricerca interna, che permetterà di trovare l'opera di cui si vogliono conoscere i dati. Inoltre il sito sarà diviso in sezioni che ne aiuteranno la consultazione.

Le informazioni che si potranno leggere sulla piattaforma saranno frutto dell'incrocio di più banche dati, tra cui i decreti ministeriali di riparto delle risorse, la Banca dati Simog (parte dell'Anac), Open Bdap (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e Open CUP.

Gualtieri: “Un strumento utile: raccogliamo la sfida”

“Questo nuovo portale - ha commentato il sindaco Gualtieri durante la presentazione - è uno strumento di lavoro molto utile di fronte alle sfide che ci aspettano. Raccogliamo la sfida che oggi ci viene lanciata, siamo pronti e impegnati pancia a terra convinti che l'approccio pragmatico e lo stimolo del mondo delle imprese sarà utilissimo non solo per raggiungere i nostri obiettivi ma anche per aumentare la produttività degli uffici comunali lavorando sulla programmazione e la semplificazione delle procedure”.