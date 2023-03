Roma, giustiziato davanti casa. Agguato malavitoso a un muratore romeno

Droga o usura: sono le due piste che seguono iCarabinieri per dare una spiegazione all'esecuzione di un muratore rumeno, Stefan Roman Mihai, ucciso mercoledì sera mentre rientrava in casa da due killer a bordo di un motorino.

Un agguato in piena regola, culminato con un'esecuzione feroce, determinata e premeditata che ha lasciato il muratore a terra raggiunto da due colpi di pistola: uno alla testa e uno al ventre.

Freddato da due colpi davanti al portone

Aveva 33 anni, qualche precedente per piccoli furti e abitava a Casal De Pazzi. Lavorava per conto di una ditta edile. E' stato freddato mentre rientrava a casa, in via Francesco Selmi.