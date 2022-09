Roma, gli ambientalisti raccolgono dal Tevere oltre una tonnellata di rifiuti

Raccolta dei rifiuti, lezioni sull'ambiente e una visita guidata: la giornata contro l'inquinamento organizzata da Marevivo e Mondo Sommerso è un successo.

In occasione della Giornata Internazionale dedicata alla pulizia e al rispetto per l'ambiente, le due associazioni ambientaliste sono scese in campo insieme a cittadini e sportivi di ogni età per salvare il Tevere.

A scuola di ambientalismo

La giornata, che ha visto la partecipazione dei main partner Decathlon e Le Roy Merlin, si è aperta nella spiaggia Tiberis presso Ponte Marconi dove i partecipanti, tra cui numerosi studenti e docenti della Southlands British International School di Casal Palocco, sono stati divisi in gruppi e si sono alternati nelle attività in programma. A cura di Filippo Fratini, biologo marino di Marevivo, è stata tenuta una lezione di educazione ambientale, per poi passare alla passeggiata archeologica guidata dal Direttore Editoriale di Mondo Sommerso, Claudio Sisto, che analizzando i “portus papi”, un’area del fiume che fungeva da porto per i Papi fino al 1860 circa, ha ripercorso i luoghi della sua infanzia.

Raccolta oltre una tonnellata di rifiuti

I partecipanti sono poi entrati in azione avviando le operazioni di pulizia sia sulle sponde che in acqua. Tra passeggini, pezzi di elettrodomestici e altri oggetti inquinanti, la pulizia coordinata dal team Le Roy Merlin che ha fornito guanti e sacchetti, ha portato alla rimozione di oltre una tonnellata di rifiuti. Il Generale di Marevivo Carmen di Penta ha inoltre rimosso dall'acqua un grosso telo di plastica appoggiato su un tronco sotto un pilone principale del Ponte Marconi, che è stato poi riportato a terra grazie al prezioso supporto di Guardia Costiera, Polizia Fluviale e Protezione Civile.