Roma, gli anarchici tornano in strada: corteo bloccato a piazzale Aldo Moro

Gli anarchici sono tornati in piazza per chiedere la fine del 41bis per Alfredo Cospito. Il corteo è bloccato in piazzale Aldo Moro, visto che la piazza è stata chiusa dalle camionette del Reparto Mobile della Polizia. “Lasciateci passare” gridano alcuni manifestanti che si sono avvicinati agli agenti in bicicletta.

"Lasciateci passare - dicono -Non avete il coraggio di affrontarci, fateci almeno passare". E intanto i nomi di Alfredo Cospito e di altri detenuti al 41bis vengono scanditi dai megafoni, insieme a slogan come “Alfredo non deve morire”, “società senza carceri”, “libertà”, “basta finzioni mediatiche, non abbiamo bisogno di collusioni con i mafiosi”.