Roma, gli animalisti azzannano Gualtieri: "Non fa niente per gli animali"

Sul fronte della tutela dei diritti e del benessere degli animali della Capitale "si sta dimostrando davvero fallimentare l'estate politica e istituzionale del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri". Lo afferma in una nota il segretario di Rivoluzione econogista animalista, Gabriella Caramanica.

"Nessun benessere per gli animali"

"Dagli interventi al Fosso delle Campanelle, che hanno distrutto i rifugi di alcune colonie feline autorizzate, nelle quali molti gatti sono rimasti sotto le macerie - spiega -. Situazione che ha spinto Rea a intervenire telefonicamente sul sindaco attraverso il suo Gabinetto senza a oggi un minimo cenno di presa in considerazione della vicenda e senza conoscere così la sorte dei poveri animali; e che ha messo a rischio la vita di altri animali tra cui diversi cani e tartarughe. Fino alle condizioni indecorose - prosegue - dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi, su cui in questi anni Rivoluzione ecologista animalista ha denunciato a più riprese la gestione poco virtuosa e poco corretta".

Attacco al Sindaco

"Insomma - sottolinea Caramanica -, un quadro assolutamente negativo per gli animali della città di Roma, per la cui difesa il primo cittadino capitolino sta facendo davvero poco o nulla. Alla luce di questo contesto, dal mese di settembre ci attendiamo una decisa inversione di rotta dal Campidoglio: Gualtieri deve svegliarsi e fornire proposte e soluzioni a tutela dei nostri amici animali e dell'ambiente. Noi- conclude - non lasceremo nulla di intentato affinché il sindaco prenda coscienza delle tantissime criticità del territorio".