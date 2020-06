Roma, gli Internazionali di tennis si faranno. Il via a settembre: è ufficiale

Gli Internazionali di tennis si faranno: l'ATP, in collaborazione con WTA, ITF, USTA e FFT, ha pubblicato un calendario provvisorio rivisto che stabilisce un percorso per la ripresa delle gare sospese a marzo causa Coronavirus e che segna al 20 settembre la data di inizio del torneo al Foro Italico.

Nel dettaglio il calendario, soggetto a ulteriori modifiche e continue valutazioni relative alla salute e alla sicurezza, prevede la ripartenza il 3 agosto in Italia con la 31esima edizione del Palermo Ladies Open, Wta International.

Nel nuovo calendario della Wta per il 2020 ci sono in tutto venti tornei tra inizio agosto e fine novembre, con due Slam - gli Us Open a New York dal 31 agosto e il Roland Garros a Parigi dal 28 settembre - e le finali che si disputeranno a Shenzhen dal 9 novembre. Sono invece soltanto sette i tornei ufficializzati per il momento dell'ATP. Gli uomini torneranno in campo il 14 agosto con il Citi Open, evento ATP 500 a Washington, seguito dal Western & Southern Open, l'evento ATP Masters 1000 di Cincinnati, che sarà ospitato a Flushing Meadows, in vista degli US Open (31 agosto - 13 settembre).

Dopo New York, si disputeranno il Mutua Madrid Open (13/9) e gli Internazionali BNL d'Italia (20/9), eventi ATP Masters 1000 su terra battuta a Madrid e Roma in vista del Roland Garros a Parigi (27 settembre - 11 ottobre).