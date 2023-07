Roma, gli sparano con una pistola ad aria compressa: un uomo ferito alla testa

Un uomo di 38 anni è stato ferito gravemente alla testa nel quartiere romano di Tor Sapienza: a ferirlo il colpo sparato con una pistola ad aria compressa.

L'uomo è stato visto ferito e sanguinante da una coppia che passeggiava in via Rosati la sera di sabato 1° luglio. L'uomo presentava una ferita alla tempia, aveva il viso sporco di sangue e barcollava. Subito i due hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia. L'uomo è stato medicato in ospedale, dove i medici hanno scoperto che ha ferirlo è stato un pallino sparato con un'arma ad aria compressa. L'uomo è ricoverato al Policlinico Umberto I, con una prognosi di 10 giorni.

Il racconto della vittima

Secondo il racconto della vittima, l'uomo era uscito poco prima da casa sua per comprare da mangiare. A quel punto qualcuno gli ha sparato, colpendolo di striscio alla tempia. Nessuno però ha sentito nulla perché nella zona era in corso una festa della con della musica. La Polizia sta indagando per ricostruire l'effettiva dinamica dei fatti.