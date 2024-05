Roma, gli sposini scalzi a via del Tritone: la foto fa il giro del web

Roma a primavera è uno spettacolo, ma i sampietrini possono essere ostici per i tacchi alti di una sposa. Ecco allora che a via del Tritone una coppia di sposini ha fatto la bella: via le scarpe, andiamo scalzi. E così dopo il fatidico sì ci si è liberati delle scarpe scomode.

La foto sta facendo il giro del web creando quel velo di ilarità e sfottò tutti tipici di Roma.

Via il tacco

In effetti il tacco stile grattacielo per le strade del centro di Roma non è il massimo. Ecco che scatta l'ingegno: il povero marito prende le scarpe e la sposina è libera di andare scalza. Certo, vista la pulizia delle strade di Roma, immaginiamo che le sarà servito l'acido per togliere il nero dai talloni. Ma Roma è anche questo: auguri ai neosposi e felicitazioni.