Roma, Gotor: “Fondazione Cinema e Piccolo America per l'estate romana”

“Le arene e i festival cinematografici in vari luoghi della città della Fondazione Cinema per Roma e quelle della Fondazione Piccolo America che potranno essere fruite gratuitamente dalla cittadinanza. Grazie alla Commissione Cultura che ha dato il via libera”.

Così l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Migue Gotor ha commentato la decisione della Commissione Cultura, presieduta da Erica Battaglia, che a maggioranza ha dato il via libera al provvedimento. “Si tratta di progetti di alto valore culturale - spiega l'assessore - che hanno caratteristiche specifiche uniche e che consentono di ampliare la fruizione dello spazio urbano pubblico e garantire un’ampia partecipazione e aggregazione socio-culturale, garantendo la massima accessibilità ed inclusione, per tutte le fasce sociali. Voglio esprimere il mio ringraziamento alla presidente Battaglia e a tutti i consiglieri che hanno partecipato alla riunione della Commissione per il loro lavoro, che è stato di fondamentale rilevanza per l’approvazione di un atto importante per la realizzazione della politica culturale di Roma Capitale.”