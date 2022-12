Roma, graduatorie bloccate per mille psicologi: vanno avanti i contratti Covid

Mille psicologi sono bloccati in graduatoria, pur avendo vinto un concorso. I loro sforzi potrebbero essere vanificati perché la scadenza di queste graduatorie si avvicina. Intanto si continuano a stabilizzare i contratti Covid.

A denunciare sono professionisti risultati idonei nelle prove di concorso. Succede a Roma dove circa un migliaio di persone è risultata idonea in due concorsi per psicologi indetti dalle Asl romane tra il 2019 e il 2021. Nonostante i candidati siano in graduatoria, nessuno li chiama perché le graduatorie sono bloccate. La scadenza di due anni si avvicina e tutti gli sforzi che questi professionisti hanno fatto potrebbero essere vanificati

Intanto ospedali e Asl, invece di attingere alle graduatorie esistente, sempre più stabilizzano i contratti covid, cioè quelle assunzioni fatte nelle prime fasi dell'emergenza pandemica. Si trattava di assunzioni fatte in via eccezionale e fuori concorso. Ma da procedura eccezionale, sta diventando invece la prassi visto che costituiscono più del 50% delle assunzioni in Asl e ospedali.