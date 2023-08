Roma, grave incidente stradale a Boccea: donna muore travolta da un furgone

Grave incidente stradale intorno alle 11 di stamattina in piazza Giureconsulti, all'incrocio tra via di Boccea e Circonvallazione Cornelia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, oltre che le ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto con un camion ha perso la vita una donna che stava attraversando la strada sulle strisce.

Sulle stisce

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via di Boccea e circonvallazione Cornelia. Il furgone bianco, proveniente da via di Boccea e intenzionato a girare a sinistra per imboccare circonvallazione Cornelia, ha investito la donna che - stando ai racconti dei testimoni che hanno assistito alla scena - stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Conducente in lacrime

Il conducente del mezzo, dopo l'impatto, è sceso e tra le lacrime ha detto «non l'ho vista, non me ne sono accorto». Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani per i rilievi di rito.

Bilancio tragico per Roma

Cresce dunque il tragico bilancio delle vittime sulle strade della Capitale. Solo giovedì 24 agosto l'ultimo incidente mortale, sulla pericolosa CristoforoColombo: il giovane Matteo Orlandi, 19 anni, 85esima vittima a Roma nel 2023.