Roma, Greg e Max Paiella in concerto fanno esplodere il rock'n'roll

Al Village Celimontana si chiude col botto: tutta l'energia del rock'n'roll sul palco con Greg & The Jolly Rockers.

Il musicista, attore e comico Greg sarà in concerto insieme a Max Paiella per concludere la rassegna dei 100 concerti al Village Celimontana. Con la band composta da 9 musicisti, l'ultimo appuntamento di Greg Ogny Luneday manderà in scena lunedì 12 settembre uno spettacolo elettrizzante e ad alto volume al grido di “Rock and Roll Will Never Die!”, con gli artisti che praticano scorribande a cavallo tra la seconda metà degli anni cinquanta e la prima del successivo decennio, tra Doo-Wop, Jive, Rhythm'n'Blues e Rockabilly.