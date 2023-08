Roma, Gualtieri: "Dall'8 dicembre tornano gli orari normali per le metro"

A partire dall’8 dicembre gli orari della metro torneranno regolari quindi non ci sarà più interruzione del servizio alle 21. L’ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la visita dei lavori dell’allungamento del sottopasso di Castel Sant’Angelo. “All’inizio era previsto che l’orario tornasse normale per il 31 dicembre, ma riusciremo a fare prima”, ha annunciato il sindaco.

Una buona notizia

Una buona notizia per le migliaia di romani e turisti che oggi vengono appiedati dopo cena. Le navette sostitutive non hanno lo stesso impatto della metro, inutile dirlo. Per questo il Campidoglio ha spinto sull'acceleratore per chiudere prima i cantieri e garantire tranquillità ai commercianti per le festività di Natale e lo shopping.

Polemiche e lavori

I lavori sulla rete metro, in particolare sui binari, nei giorni scorsi aveva creato una bagarre mai vista tra il sindaco e le vecchie amministrazioni: un botta e risposta che comunque non è stato considerato più di tanto dai romani.