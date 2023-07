Roma, Gualtieri ok alla variazione di Bilancio: aumenta la tassa di soggiorno

Con la variazione di bilancio approvata oggi, martedì 18 luglio, dalla giunta capitolina "assicuriamo un aumento strutturale dei servizi ai cittadini, con più risorse nel triennio per il verde e il decoro, i trasporti, il sociale, la cultura". Lo afferma in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

In arrivo 453 milioni in più

"Abbiamo potuto farlo - prosegue - grazie al successo della nostra azione di accertamento e recupero dell'evasione, attività che era stata negli anni passati praticamente azzerata, e grazie all'andamento positivo dell'economia cittadina, quindi dell'Irpef. Ma la città ha bisogno di tanti investimenti e di andare ben oltre il mantenimento del livello dei servizi. Scontiamo il cronico sottofinanziamento della Capitale rispetto alle altre grandi città, a cui si sono aggiunti la sentenza della Corte Costituzionale sull'Imu e i costi seguiti alla fiammata dell'inflazione, che ci hanno privato in un colpo solo di centinaia di milioni. Su Roma stanno arrivando molte risorse per gli investimenti ma a questo deve accompagnarsi un incremento dei contributi per la spesa corrente. Con i 453 milioni aggiuntivi assicuriamo stabilità e programmazione nel miglioramento dei servizi mentre i 233 milioni in conto capitale vanno a rafforzare e completare il più grande piano cittadino di investimenti degli ultimi decenni".

Grazie agli albergatori

"Ringrazio gli albergatori - sottolinea Gualtieri - con i quali ci siamo confrontati e con i quali siamo pronti a rafforzare ulteriormente la collaborazione per migliorare la qualità dell'accoglienza della città. Invito il governo a recepire quanto prima la nostra richiesta sull'obbligo di esposizione del Codice identificativo univoco, Ciu, sugli annunci online, che consentirà di far emergere il sommerso e di rimodulare in modo più equo il peso del contributo di soggiorno".

Ira dell'opposizione

"La Giunta Gualtieri continua a fare scelte scellerate. Oggi è il turno dell'aumento della tassa di soggiorno che sale mediamente di 2 euro per ogni tipologia. Tutto ciò non tiene assolutamente conto del periodo che hanno attraversato gli operatori del mondo del turismo che ancora oggi stanno pagando le conseguenze del post Covid e che in un momento nel quale vedono timidi segnali di ripresa si ritrovano l'amministrazione comunale a mettere pesantemente le mani nelle loro tasche. Tutto questo è inaccettabile e immotivato sotto ogni punto di vista. Se l'amministrazione ha bisogno di fare cassa , inizi prima di tutto a spendere bene le tante risorse a disposizione invece di lasciarle ferme nei cassetti per mancanza di programmazione e, ancora più grave, per manifesta incapacità di impegnare i fondi", conclude.". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e membro della commissione Turismo, Federico Rocca.