Roma, Gualtieri sceglie la fuga dal caos. Ztl verde: ok ingresso diesel Euro 4

In arrivo il via libera da parte della Regione Lazio alla proroga di un anno del divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la nuova Ztl Fascia verde di Roma. Per questa sera è attesa la firma, da parte del presidente, Francesco Rocca, sulla delibera che approva il piano del Comune di Roma, varato dal sindaco Roberto Gualtieri, per mitigare le restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti.

Via libera dalla Regione

"Stasera la Regione Lazio prenderà la decisione per adottare il provvedimentro riguardo la ztl di Roma, ovvero la proroga", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al Forum sulla sicurezza nella sede della giunta regionale a Roma. "Credo che la politica sul tema della sicurezza, come su quello della Ztl deve tornare ad avere una visione - ha aggiunto -. Sul Giubileo ci stiamo affannando a dare risposte pur sapendo da 25 anni che ci sarebbe stato il Giubileo. Non si può prendere una decisione come quella presa dalla precedente giunta Zingaretti e che sta impattando sulla vita di 400 mila romani senza pensare alle conseguenze per una città che ha una mobilità disastrata. E poi c'è rischio di passare per quelli che non hanno rispetto per l'ambiente. Noi dobbiamo tornare ad avere visione e non serve colore politico ma sapere leggere le dinamiche sociali", ha concluso Rocca.

Le nuove regole

Ai cittadini che hanno un veicolo inquinante, tra quelli che non potranno circolare nella Zona a traffico limitato della fascia verde a Roma, (automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e moto fino a Euro 1) con la revisione delle restrizioni che saranno adottate dalla giunta regionale del Lazio "se non possono fare la modifica Gpl al veicolo e ricadono nelle categorie più inquinanti, per cui il blocco della circolazione in fascia verde è precedente a questo provvedimento, sarà permesso di avere altre 60 giornate libere di accesso, oltre alle 52 domeniche già previste, o di installare in alternativa il dispositivo Move-in che dà diritto a un certo numero di chilometri l'anno a seconda della vetustà del motore stesso". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla Ztl verde.

Via libera ai diesel Euro4

Il nuovo piano per la Ztl verde sarà "con validità annuale dal novembre 2023 al novembre 2024" perché "consente di eliminare il divieto per gli Euro 4 diesel posticipandolo all'anno successivo e vincolandolo al monitoraggio effettivo e aggiornato degli inquinanti nell'aria". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla Ztl verde.