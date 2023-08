Roma, Gualtieri si arrende: "Positivo che i cittadini segnalino le criticità"

Emergenza rifiuti. Zero decoro. Alberi che crollano. Roma sta vivendo una situazione davvero complessa. E i romani stanno perdendo pazienza e fiducia nell'Amministrazione capitolina. Davanti a questo disastro anche il sindaco Gualtieri alza le mani e si arrende: "Positivo che i cittadini segnalino i problemi della città".

Se i cittadini di Roma segnalano delle criticità "è sempre giusto e positivo" e "poi noi diamo delle spiegazioni e a nostra volta ci facciamo carico di chi è responsabile perché intervenga". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo per le operazioni di pulizia straordinaria previste dal Piano Scuole di Roma Capitale e Ama, all'Istituto comprensivo Mario Lodi, nel Municipio XII di Roma.

La resa del sindaco

"È sempre giusto e positivo quando i cittadini segnalano delle criticità e incalzano l'amministrazione - ha spiegato -. Noi incalziamo Ama, è il nostro lavoro ed è giusto che sia così. Naturalmente si risponde caso per caso". L'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi "ha spiegato che nel caso del Parco della Resistenza c'è la nuova area giochi che è molto curata mentre c'è un'area su cui c'è un contenzioso e doveva essere chiusa. Ma questo i cittadini non lo possono sapere quindi è giusto che ciascuno ponga le sue criticità. Poi - ha aggiunto - noi diamo delle spiegazioni e a nostra volta ci facciamo carico di chi è responsabile perché intervenga". Per l'amministrazione "è un agosto di lavoro e recupero, Ama è in campo con grande energia e dinamismo - ha concluso Gualtieri -. E per quanto riguarda il piazzale della stazione Tiburtina è un progetto dell'amministrazione precedente e noi lo abbiamo cambiato in corsa dove possibile, proprio per mettere più alberi".

Gli attacchi dei vip

La prima a dar fuoco alle polveri è stata l'attrice Anna Foglietta che ha postato il degrado del parco della Resistenza. Un attacco duro ma doveroso visto lo stato pietoso dell'area verde. Poi ha rincarato la dose Alessandro Gassman che ha scritto a Gualtieri via Twitter: "Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma – esordisce l'attore stesso – Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita". Il riferimento è all'ultimo video pubblicato nel profilo Instagram del primo cittadino dove dipendenti Ama sono immortalati mentre ripuliscono le zone vicino agli edifici scolastici come previsti nel "piano scuole", da attuare in vista di settembre. A ben vedere, però, quasi tutti gli ultimi post, tranne rare eccezioni, sono volti a promuovere la pulizia romana. Da cittadino romano, però, secondo Gassman pubblicare questi video sarebbe offensivo per i cittadini probabilmente perché, in molte altre zone della città, sono invece costretti a vivere una condizione di degrado