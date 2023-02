Roma, Gualtieri supera lo scoglio del bilancio: ora la resa dei conti

Il sindaco Gualtieri ha superato lo scoglio del bilancio, sacrificando però la discussione in Assemblea Capitolina, che è stata contingentata scatenando le ire delle opposizioni. Ora per il sindaco si apre la resa dei conti. Il bilancio previsionale 2023-2025 è passato con 27 voti a favore, 10 contrari e un astenuto.

Il sindaco Gualtieri si dice soddisfatto del lavoro svolto. “Voglio esprimere un ringraziamento all'aula - ha detto il primo cittadino prendendo la parola alla presidente e a tutti i colleghi che hanno lavorato intensamente con spirito costruttivo e unitario per consentirci di approvare il bilancio in tempo entro la fine di febbraio. Possiamo essere soddisfatti perché in un contesto difficile siamo riusciti ad evitare la prospettiva, che all'inizio appariva concreta e drammatica, di tagli importanti ai servizi ai cittadini''.

Le critiche delle opposizioni

Le opposizioni hanno presentato circa 300 emendamenti al documenti di bilancio, ma la maggioranza li ha bocciati tutti. Altra cosa che è stata criticata dai gruppi di opposizione, insieme ai tempi serrati della discussione.

“Chi vince le elezioni ha sempre ragione - ha detto ironicamente il consigliere di Forza Italia-Udc Marco Di Stefano - mentre chi perde ha sempre torto. Quindi da una parte ci sono luminari che hanno sempre ragione, mentre dall'altra parte ci sono degli stolti che vengono eletti per fare emendamenti. Ma tanto il giudizio a questo bilancio l'hanno dato gli elettori, votando alle regionali”.

“Non c'è stata una vera discussione – ha detto invece il capogruppo della Lega in Assemblea Fabrizio Santori – per i tempi contingentati dovuti al fatto che la Giunta ha ritardato la presentazione a febbraio”.

“Un bilancio pieno di buoni propositi - ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia Quarzo - ma sussistono molte difficoltà a metterli in pratico”.

“Una manovra insoddisfacente - commenta invece il consigliere del Movimento 5 Stelle Ferrara - bisogna fare di più, sono i numeri a dirlo”.