Roma, guida turistica precipita dal piazzale del Gianicolo: è grave

Una guida turistica di 61 anni è precipitata dalla terrazza del piazzale del Gianicolo. La donna ha fatto l'atto di appoggiarsi a un traliccio, ma lo ha mancato precipitando nel vuoto per sei metri. È grave.

La donna stava tenendo una lezione a una classe che aveva accompagnato per un giro nel centro storico della città. Dopo la caduta era ancora cosciente, ma dolorante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Camillo, dove ora è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per stabilire l'effettiva dinamica dei fatti.

Angelucci, Pd: “Auguri di pronta guarigione”

“Desidero rivolgere un augurio di pronta guarigione - ha detto il consigliere comunale del Pd Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale - alla guida turistica che questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale del Gianicolo mentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto".

Santori, Lega: “Basta degrado”

“Oltre due anni fa - ha detto il capogruppo in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori - avevo già segnalato i pericoli e l’abbandono che regnano anche nei luoghi più importanti della Capitale, e in particolare proprio al Gianicolo. Non è stato fatto nulla, anzi, alla fine si è verificato un grave incidente. È evidente cosa sta accadendo nei luoghi più frequentati della Capitale: decadimento e insicurezza. Al Colosseo e sulla rupe sovrastante campeggiano cartelli 'pericolo crolli' così come alla Zodiaco la selva verde e l'immondizia ormai ha invaso un luogo magico che è diventato pericoloso e sporco. La Lega chiede di individuare i responsabili della mancata manutenzione di questo e altri siti storici della città. Subito una task force d'intesa fra Roma Capitale, Soprintendenza e Ministeri competenti affinché si tutelino i luoghi simbolo di Roma, e con essi il decoro e la sicurezza di cittadini, turisti e operatori del settore”