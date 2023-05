Lamberto Giannini nuovo prefetto di Roma. Pisani nominato capo della Polizia

Roma ha un nuovo prefetto dopo 63 giorni d'attesa: la personalità nominata dal Governo è Lamberto Giannini, che finora è stato capo della Polizia. Al suo posto ai vertici della Polizia arriva Vittorio Pisani.

L'avvicendamento al vertice della Polizia e la scelta del nuovo prefetto è stata decisa dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. “Complimenti e auguri di buon lavoro – ha commentato Piantedosi - al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi al servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”.

Chi è Lamberto Giannini

Classe 1964, è nato a Roma e si è laureato in giurisprudenza. Nel 1989 è entrato a far parte della Polizia. Ha lavorato per quasi trent'anni per combattere il crimine e soprattutto l'eversione e il terrorismo, tanto che dal 2016 al 2020 ha diretto il Reparto di Prevenzione della Polizia di Stato ed è stato anche presidente del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

Tra le indagini importanti che ha diretto ci sono le indagini sulle Nuove Brigate Rosse, l'arresto di uno degli attentatori della metropolitana di Londra che voleva tentare il bis nella metro di Roma. E ancora l'operazione che portò a sventare un attentato al G8 della Maddalena, poi trasferito a L'Aquila a seguito del terremoto del 2009.

Nel 2020 è stato nominato capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni. Nel 2021 è diventato capo della Polizia al posto di Franco Gabrielli. Ora prenderà il posto Bruno Frattasi alla guida della prefettura di Roma, dopo che a marzo Bruno Frattasi ha lasciato il posto per andare a dirigere l'agenzia per la cybersicurezza.