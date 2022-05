Roma, Hugo Boss apre un nuovo store innovativo nel Centro Storico

Hugo Boss apre un nuovo store innovativo in una location esclusiva. Il nuovo negozio sorge infatti nel cuore di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. L'operazione è stata resa possibile grazie alla mediazione di Josas Immobiliare, società con una consolidata esperienza nel settore e una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e delle specificità del territorio.

Per il rinnovamento del concept, Hugo Boss era alla ricerca di uno spazio importante nel centro di Roma, individuato da Josas Immobiliare che ha proposto al brand tedesco la location di oltre 700 mq, situata in una delle piazze più eleganti della capitale. “L’apertura di un flagship store così importante come quello di Hugo Boss in Piazza San Lorenzo in Lucina - che già ospita numerosi altri protagonisti del luxury - è un segnale forte da parte del mercato e un indicatore molto positivo della ripresa economica in atto” ha dichiarato Daniel Funaro, Real Estate Manager di Josas che ha curato l’operazione immobiliare, la quale “si inserisce in un contesto di cambiamento che vede finalmente Roma attiva sul fronte delle politiche turistiche. Le diverse aperture di catene alberghiere del segmento luxury o di upper level stanno attirando consumatori alto-spendenti e orientando le scelte di diversi brand del lusso, che vogliono tornare ad investire nella Capitale”.

“Per questo motivo Josas – prosegue Funaro - sta lavorando con brand noti a livello internazionale, affinché colgano l’opportunità di presidiare un mercato retail come quello di Roma che oggi è pronto ad offrire agli investitori ottime occasioni di business”.