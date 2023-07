Roma, Hydromania vola: il parco acquatico dei sogni fa impazzire la Capitale

Hydromania, il parco acquatico più grande di Roma, continua a stupire. E lo fa con attrazioni rinnovate e un'ampissima scelta per grandi e bambini. Dagli scivoli alle piscine, dalle emozioni delle discese a tutta velocità al relax dell'idromassaggio.

La cosa che colpisce sono i sorrisi. Su tutti i volti, dalle mamme ai bambini, dai nonni ai ragazzi tutti sorridono. Un divertimento continuo che a Casal Lumbroso è chiuso negli ettari del parco acquatico tra i più belli d'Italia.

Bambini, è qui la festa

La Laguna bimbi è una delle attrazioni più gettonate. È il mini mondo acquatico creato per i più piccoli. Qui i bimbi si possono divertire in piena sicurezza, scivolando su mini scivoli creati per loro, su un mini kamikaze e giocare tra gli spruzzi della cascata della roccia. Oltre alla vasca idromassaggio per i genitori i bambini potranno divertirsi con il pesce Jimmy e la sua bomba d’acqua.

K2

Per chi ama il brivido e la velocità l'attrazione giusta è questa qui. Una discesa a tutta velocità da una torretta alta più di 20 metri. Una manciata di secondi per provare sulla schiena il brivido che ti toglie il fiato. Roba da chi ha coraggio da vendere e voglia di divertirsi.

Multipista

Altra attrazione top è il Multipista. Con le sue 6 piste ondulate e parallele bicolore, offrirà un mix tra competizione e divertimento allo stato puro, adatto a tutti, grandi e piccini, anche i meno coraggiosi possono tranquillamente provare questa avventura: il bello sarà sfidare i cinque "avversari" per vedere chi arriverà primo.

Treccia

Altro punto forte del parco con velocità forti e divertimento assicurato sono i due scivoli intrecciati: completamente chiusi per dare la possibilità di volare sull'acqua durante la discesa. Imperdibile.

Wave RIde e Dual Spin Bowl

Il primo è una sorta di pista da scateboard dove scivolare volando in salita a bordo di un gonfiabile. Da brivido per le emozioni che regala. Altra attrazione è la trottola gigante dove un gonfiabile arriva sparato dal una discesa toboga per venire frullati in una sorta di spirale divertentissima.

Piscina a onde

La prima arrivata nella Capitale e la più bella ancora in attività. Una splendida piscina, la più grande del parco, con getti d’acqua e geyser, offre fantastiche onde a ripetizione per ogni ora della giornata.

Gli spazi

La cosa più bella del parco è l'ampiezza dello stesso. Anche se c'è il sold out il posto c'è sempre. L'organizzazione perfetta dello staff (tutti ragazzi e ragazze giovani) che fanno funzionare alla perfezione il Parco e rendendo veloce lo scorrimento delle file per i giochi.