Roma, i bambini delle elementari incontrano le unità cinofile di Rebibbia

I bambini delle elementari incontrano le unità cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria di Rebibbia. L'incontro si terrà nell'area verde all'esterno del nuovo complesso carcerario la mattina dell'11 maggio.

Protagonisti dell'evento saranno 44 bambini che frequentano la quinta elementare. Oltre agli agenti e ai loro colleghi a quattro zampe, saranno presenti conduttori e addestratori. Gli agenti e i cani metteranno in atto delle simulazioni di ricerca di sostanze stupefacenti. I bambini scopriranno il rapporto speciale che viene a formarsi tra i conduttori e addestratori. Di fatto il difficile compito affidato agli agenti, da svolgersi in un contesti difficili come quello carcerario e anche in altri contesti, per i cani è come un grande gioco. Una caccia la tesoro che termina sempre con un piccolo premio.

L'incontro è curato dall'associazione Hakuna Matata, nell'ambito del progetto “Educazione assistita con gli animali”.