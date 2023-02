Roma, i cani portano voti ma il Comune dimentica il Garante degli animali

Il bando del Comune di Roma per la ricerca di una figura ideona a rivestire il ruolo di Garante per i diritti degli animali, scadeva lo scorso 2 dicembre. Da allora solo il nulla. Così il Campidoglio inventa il classico convegno con il quale accreditare eventuali candidati da sottoporre al “parere non discutibile” del Gabinetto del sindaco.

Gli animali, cani compresi, si sa non votano ma i padroni sì. Ecco che allora l'ottima presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli prova a ricostruire l'ambiente giusto per una nomina chiamando a raccolta “esperti del settore” veterinari, politici animalisti e chi più ne ha più ne metta, in barba all'avviso pubblico. Pr la serie, “se non ti posso nominare” costruisco il consenso. Dunque, a leggere i partecipanti è evidente che la figura che dovrebbe tutelari diritti e doveri degli animali, in particolare da compagnia per famiglie e anziani sarà uno di coloro che è stato chiamato ad intervenire alla reunion dedicata al più interattivo tra gli animali domestici: il cane.

Un convegno non si nega a nessuno

L'appuntamento con la liturgia pre nomina è fissato per sabato 25 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, la Sala della Protomoteca in Campidoglio che ospiterà il convegno "Il cane. per una cultura del possesso consapevole", promosso dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina.

Secondo le migliori intenzioni del “potere costituito sulla base degli incarichi “agli amici degli amici, l'incontro “vuole focalizzare l'attenzione sul benessere del cane, sulla relazione con l'uomo e sui molteplici effetti positivi che ne scaturiscono, ma soprattutto vuole promuovere una cultura del possesso consapevole, nonché evidenziare costruttivamente alcune criticità nelle istituzioni che dovrebbero favorirla”,

Indovina chi sarà nominato?

Con la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli ci saranno Sabrina Alfonsi, Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale; con loro Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell'Ambiente, e Maria Silvia D'Alessandro, consulente legale e docente in materia di tutela giuridica degli animali. Relazioneranno sulle politiche delle istituzioni locali e nazionali per favorire il benessere del cane e una migliore relazione con l'uomo e sulle iniziative poste in essere per combattere l'abbandono, il randagismo, il maltrattamento e il commercio.

Nella seconda parte interverrà prima Giovanni Recine, Medico Veterinario e Guardia Zoofila, fondatore del Norsaa, Guardie Zoofile Ambientali, che illustrerà il ruolo della guardia zoofila per il rispetto della normativa vigente e quello del medico veterinario per il benessere fisico del cane; infine interverrà Marco De Paola, educatore e formatore del Centro di Psicologia Canina di Roma, che porrà l'attenzione sul benessere psicologico del cane e sull'educazione comportamentale.