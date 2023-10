Roma, i Cinque stelle attaccano: "Servizi sociali nel caos nel IV Municipio"

Un duro attacco dei Cinque Stelle ai servizi sociali del IV municipio. Il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati va all'attacco della maggioranza: "Qui i servizi sociali sono nel caos, serve un intervento importante ed efficace".

La denuncia

"Le politiche sociali tanto declamate dal PD del IV Municipio - attacca Rosati - restano inermi di fronte a situazioni dove risulta impossibile non accorgersi dello stato di degrado persistente.Qui siamo in via Fabriano nel quartiere di San Basilio, dove sono presenti due edicole ormai non più attive. A seguito di un mio accesso agli atti, è stato scoperto che nelle due strutture c’è la presenza di amianto. La data del campionamento di un pannello interno riporta aprile 2023 e oggi tali strutture non sono ancora state rimosse; ma il fatto molto più grave è che in una delle due ex edicole, la più grande, vive da mesi una famiglia, come dimostrato in foto, probabilmente con figli minori".

Nessun censimento

"Il Municipio non è ancora mai intervenuto per un censimento, tantomeno per fornire assistenza sociale e non far alloggiare questo nucleo familiare in un luogo dove è accertata la presenza di amianto, che ricordiamo essere un rifiuto pericoloso assoluto.Da aprile 2023 ad oggi ci si chiede perché non ci sia stato alcun intervento tecnico e sociale, perché gli Assessori competenti in materia non abbiano sollevato il tema e non si siano attivati per risolverlo, in considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze delle strutture insistono due scuole, di cui un asilo nido e un centro anziani", conclude il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati.