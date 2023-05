Roma, i “Disegni disordinati” di Saro Audino in mostra il 20 e il 21 maggio

Arrivano a Roma “Disegni disordinati”, la mostra dell'artista Saro Audino che sarà visitabile il 20 e il 21 maggio. I visitatori potranno ammirare l'opera di un pittore che non ama definirsi tale: “Non sono un pittore - è solito dire - ho solo passato il tempo”.

È infatti proprio da questo che nasce l'arte di Saro Audino. Classe 1948, è nato a Roma. Qui risiede e lavora. Da sempre ha avuto due grandi passioni: la pesca e la pittura. Due passioni che ha saputo coniugare tanto che, parlando della sua vita, racconta: “Sono stato sempre combattuto tra la pittura e la pesca, vendere i quadri per comprare l’esca”.

Le opere di Saro Audino

Pur non amando definirsi un pittore, Audino ha all'attivo circa 10mila opere realizzate con varie tecniche, dall'acquerello alla pittura a olio, dalla tempera alla matita. Spesso le opere nascono da un lampo di genio, da un'improvvisa idea, da un raptus che lo porta a prendere matite, pennelli e carta e a buttare giù quel che ha dentro.

La mostra

Ed è proprio da uno di questi lampi di genio che è nata la mostra “Disegni disordinati”. Non c'è un tema, ma solo fogli bianchi di partenza su cui l'artista ha dipinto con diverse tecniche portando colori ed emozioni. I proventi della mostra saranno devoluti alla Maison de la Divine Providence, che opera dal 2016 grazie ai Padri Comboniani per la realizzazione a Butembo, nella regione del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, di una area attrezzata per l’accoglienza e l’istruzione di bambini e ragazzi.

Ecco quindi lo scopo della mostra: “Smaltire le mie scorte - spiega l'artista - aiutando anche chi lo merita e ne ha bisogno e lasciare qualche spicciolo per comprare l’esca per i pesci”.

La mostra si terrà in via Alfredo Catalani 39 e sarà visitabili dalle 10 alle 20 di sabato 20 e domenica 21 maggio.