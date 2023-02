Roma, i Pooh tornano in concerto: il 15 luglio saranno allo Stadio Olimpico

La storica band dei Pooh ha annunciato una nuova data, oltre a quella fissata per il 6 luglio a Milano: saranno a Roma allo Stadio Olimpico. Appuntamento il 15 luglio. Dopo 7 anni dall'ultimo concerto, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli torneranno sul palco per celebrare 50 anni di musica con i loro fan.

La band è diventata celebre in Italia e anche all'estero, vendendo più di 100 milioni di copie dei loro album. Fin da subito furono apprezzati per via delle innovazioni che portavano nelle loro canzoni: dagli strumenti, alle melodie e ai temi trattati. Per questo sono stati considerati dei “pionieri”, che ancora oggi riescono a rapire i fan.

I biglietti per il concerto all'Olimpico saranno messi in vendita a partire da mercoledì 15 febbraio, dalle 14. Si potranno acquistare su Ticketone e nei punti vendita.