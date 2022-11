Roma, i Queen arrivano sul palco dell'Auditorium della Conciliazione

I Queen arrivano sul palco dell'Auditorium della Conciliazione con “Queen at the Opera”, uno show di rock sinfonico basato sulle canzoni più famose della storica band inglese.

Sarà un suggestivo spettacolo che fonderà le note delle chitarre elettriche con musiche di archi e violini. Il tutto inserito in un suggestivo visual show che illuminerà il palco coinvolgendo gli spettatori. Saranno riproposti alcuni dei più grandi successi, da “We are the Chiampions” a “Bohemian Rhapsody”, da “We Will Rock You” a “The Show Must Go On”, da “Radio Ga Ga” a “Another One Bites The Dust”.

Il concerto sarà diretto dal maestro Isabella Turso. Le canzoni saranno interpretate sul palco da Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e dalla soprano Giada Sabellico. Il direttore artistico è Simone Scorcelletti. Lo spettacolo è prodotto da Duncan Eventi.

Le date a Roma sono il 1° e il 2 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione di Roma.