Roma, il 13 torna la “Notte dei Musei”: 80 spazi, 60 mostre e 130 spettacoli

Notte dei Musei in piazza del Campidoglio

Sabato 13 maggio torna a Roma la “Notte dei Musei”: dalle 20 alle 2 del mattino 80 tra musei civici, spazi e luoghi istituzionali apriranno i battenti accogliendo turisti e visitatori che potranno ammirare 60 mostre e 130 spettacoli.

L'ingresso ai musei sarà possibile pagando un biglietto simbolico di 1 euro. Oltre ai musei e alle mostre, ci saranno anche visite guidate e percorsi didattici. L'iniziativa è stata promossa da Roma Capitale, dall'Assessorato alla Cultura, dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da Zètema Progetto Cultura.

"Un'offerta davvero imponente - ha detto il sindaco Gualtieri presentando la manifestazione - abbiamo lavorato affinché sia tale. Il programma è bellissimo e l'apertura e la messa a disposizione di tanti museo, luoghi della cultura e eventi artistici contrassegnati da contaminazione di stili e proposte. Non è solo un'apertura serale dei musei ma molto di più"

Il programma e le aperture

Le aperture iniziano alle ore 20, ma ad “aprire le danze” sarà 19,30 l'esibizione della Banda della Polzia Municipale di Roma Capitale, in piazza del Campidoglio. Restando in tema di danza, un altro evento di apertura della “Notte dei Musei” sarà quello presentato dal coreografo israeliano Emanuel Gat che con la sua compagnia proporrà magnifiche coreografia all'Ara Pacis, alle ore 20,30, alle 21,30 alle 23 e a mezzanotte.

Saranno aperti tutte le strutture dei Sistema Musei Civici di Roma: i Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dei Fori Imperiali-Mercato di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia, Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti-Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna e il Museo di Casal de’ Pazzi. L'ingresso sarà gratuito per i possessori di Mic Card.

Aperti anche molti luoghi della cultura e istituzionali. Il Senato della Repubblica apre i battenti di Palazzo Giustiniani per la mostra dei 75 anni della Costituzione. La Camera dei Deputati apre invece i battenti per la mostra “A testa alta” e per l'esibizione del concerto della Banda Militare dell'Esercito alle 20. Il Ministero della Difesa permetterà invece l'ingresso nel Museo dell'Arma dei

Carabinieri, Museo dei Granatieri, Museo dei Bersaglieri, Palazzo Marina, la Caserma Giacomo Acqua e il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate. Aperti poi i musei dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore Antincendi e il Museo Storico dei Vigili del Fuoco. Aperti infine il Museo Ebraico, il Palazzo Lateranense e il Complesso del Vittoriano.

Gotor: “Puntiamo a superare i numeri dell'anno scorso”

"Prima della tempesta del Covid - ha ricordato l'assessore Miguel Gotor durante la presentazione - si erano registrate 60mila presenze. L'anno scorso erano 70mila e quest'anno l'obiettivo è superare quei numeri. È un evento che vede al meglio la collaborazione di diversi enti dello Stato".