Roma, il Campidoglio apre le porte agli studenti: la lettera alle scuole

Il Campidoglio aprirà le porte agli studenti che vorranno visitarlo. Lo hanno annunciato con una lettera inviata alle scuole la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l'asessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli. Si tratterà di un percorso di visite nei luoghi delle istituzioni e della democrazia della città di Roma

“I giovani non sono soltanto il nostro futuro - ha detto la presidente Celli - ma anche il nostro presente. Ed è a loro che vogliamo dare occasioni di partecipazione attiva e consapevole alla vita della città. La possibilità di visitare Palazzo Senatorio permetterà innanzitutto di avvicinare l’istituzione che rappresentiamo, Roma Capitale, agli studenti. Non un luogo distante, ma aperto e vicino. E poi di avviare un percorso di conoscenza della macchina amministrativa con tutte le sue funzioni, vero cuore delle decisioni che determinano il destino della nostra comunità”.

“È una iniziativa bella - ha aggiunto l'assessora Pratelli - che promuove la partecipazione ed educa all'idea di comunità. Aprire le porte del Campidoglio significa non solo accorciare le distanze tra la politica e i ragazzi e le ragazze, ma anche fornire a chi amministra la cosa pubblica l'occasione per ascoltare e accogliere le esigenze delle giovani generazioni. Sarà una opportunità formativa unica che servirà alle scuole quanto ai rappresentanti di Roma Capitale: in questo percorso di conoscenza degli strumenti della democrazia vogliamo che gli studenti e le studentesse familiarizzino con la vita pubblica e si imbattano in un apprendistato alla cittadinanza, con una esperienza pratica e attiva di educazione civica”.