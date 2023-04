Roma, il Campidoglio stanzia 20 milioni per riqualificare 40 km di strade

La Giunta Capitolina ha approvato uno stanziamento da 20 milioni di euro per rimettere in sicurezza le strade della Capitale: i progetti finanziati riguardano 50 strade della città, per un totale di 40 km di vie riqualificate.

“Riusciremo ad intervenire su 800 km di strade di competenza del Campidoglio entro fine mandato - ha detto il sindaco Gualtieri, annunciando il provvedimnto - riqualificando in profondità arterie che sono fondamentali per la sicurezza e per la viabilità cittadina”.

I lavori approvati

I primi cantieri partiranno in estate. Si tratta di “progetti definitivi che si trasformeranno in decine di cantieri notturni nell’arco dei prossimi mesi” ha spiegato Gualtieri. I lavori infatti saranno eseguiti in orario notturno così da costituire minimo disagio per il traffico cittadino.

Nello specifico si tratta di interventi di rifacimento del manto stradale e della segnaletica, sia orizzontale che verticale. Saranno ristrutturati i marciapiedi, ove necessario, e saranno rimosse le piante infestanti. Saranno ripristinate le caditoie e i cigli stradali.

Le vie interessate dai lavori saranno: via della Camilluccia, lungotevere dell’Acqua Acetosa, viale Oceano Atlantico, via Tor de’ Schiavi, via Ponte di Nona, via di Fioranello, Arco di Travertino, viale Libia, via Ugo Ojetti, viale della Primavera, viale Jonio, viale Eritrea e via della Giuliana.