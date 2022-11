Roma, il comune dà mandato all'Atac di acquistare 121 nuovi tram

Il comune ha dato mandato all'Atac di acquistare 121 nuovi tram. A dare la notizia con una nota è stato Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità del comune di Roma. “È una svolta storica - ha detto Patané - perché dopo quasi 20 anni l’amministrazione investe per acquistare nuovi tram”.

“Il comune - ha detto l'Assessore - ha conferito ad Atac il mandato per l’acquisto di nuovi tram per la rete tramviaria di Roma, per una fornitura complessiva di 121 convogli”.

"È stata inoltre disposta in favore di Atac la somma di quasi 159 milioni - ha aggiunto - per l’acquisto dei primi 40 tram, previsti dalla convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 10 agosto 2022. È una svolta storica perché dopo quasi 20 anni l’amministrazione investe per acquistare nuovi tram che andranno a sostituire i vecchi 'Stanga' che hanno ormai quasi 70 anni di vita".

"Alcuni di questi - ha concluso l'Assessore Patané - saranno completamente recuperati per servire la linea dell’archeotram che vogliamo realizzare in tempo per il Giubileo".