Roma, il Comune dichiara fuorilegge gli Euro 3 e dal 2023 anche gli Euro 4

La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui ha esteso le limitazioni per i veicoli inquinanti nella Fascia Verde Ztl. Dal 15 novembre il divieto di circolazione nella Fascia Verde sarà esteso ai veicoli a gasolio Euro 3 e poi, dal novembre 2023, anche agli Euro 4.

“Realizziamo un pezzo importante del nostro programma - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - che tutela la salute delle romane e dei romani, riduce l’inquinamento e le emissioni e rende la nostra città più vivibile, nel rispetto delle norme europee. Grazie alle risorse regionali, diamo il via a contributi importanti per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e per l’acquisto di auto più sostenibili, convinti che la transizione ecologica vada facilitata e accompagnata da misure che aiutino cittadine e cittadini a sostenere il peso e l’impatto delle trasformazioni”.

“E’ una giornata storica per la trasformazione di Roma da città autocentrica a città intermodale e a misura d’uomo - ha commentato l'assessore comunale alla mobilità Eugenio Patanè - un obiettivo fondamentale per una serie di ragioni: migliorare la qualità della vita perché i livelli di congestione oggi sono tornati a quelli pre-pandemia; tutelare la salute di tutte e tutti, soprattutto dei bambini e degli anziani perché la quantità di malattie legate alla qualità dell’aria che danneggiano tutta la comunità; e per la qualità del nostro ambiente, inteso come patrimonio naturale e come patrimonio storico e artistico“.

Cosa prevede la delibera

Dal 15 novembre nessun veicolo alimentato a benzina o a gasolio del tipo pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 potranno circolare nella Fascia Verde Ztl. Sarà vietata la circolazione anche ai veicoli del tipo Euro 3 a gasolio. Il divieto varrà dal lunedì al sabato, eccetto la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. Dal 1° novembre 2024 il divieto sarà esteso anche ai veicoli alimentati a benzina del tipo Euro 3.

Le altre limitazioni varranno dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al sabato, esclusi i festi infrasettimanali. A partire dal 1° novembre 2023 il divieto sarà esteso anche agli Euro 4 alimentati a gasolio, ma varrà dalle 7:30 alle 20:30. Per i veicoli commerciali Euro sarà possibile transitare tra le 10,30 e le 16,30. Dal 1° novembre 2024 il divieto sarà esteso anche a gasolio del tipo Euro 5. Inoltre nel periodo 1° novembre-31 marzo saranno programmate almeno quattro domeniche di stop a tutti i veicoli con motore endotermico, nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30.

La misura prevede anche la possibilità di dichiarare giornate di stop il lunedì o il giovedì straordinarie nei momenti di eccezionale concentrazione dello smog in città.

Gli incentivi

Infine il provvedimento contiene anche degli incentivi economici all'uso dei trasporti pubblici: abbonamento annuale gratuito, in cambio della rottamazione dei veicoli a benzina Euro 2 ed Euro 3 e quelli a gasoli Euro 3 ed Euro 4; Incentivi che si affiancano a quelli statali per il cambiamento dei veicoli commerciali leggeri da Euro 3 o 5 all'elettrico; riedizione dello sconto Rete Mobility Manager per il trasporto pubblico. Tutti incentivi che mettono a sistema i fondi previsti dal Piano di risanamento dell'aria della Regione Lazio. I fondi ammontano a 3 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024