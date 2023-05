Roma, il concerto nazi rock nell'associazione dell'ex Nar. Insorge il Pd

Il 20 maggio nel spazio culturale usato dall'associazione Gruppo Idee, che fa capo all'ex Nar Luigi Ciavardini si terrà l'evento “Spqr Skin” in cui, tra gli altri, si esibirà il gruppo nazi rock “Gesta Bellica”. Insorge il Pd: i deputati dem hanno presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi.

Il Partito Democratico chiede infatti l'annullamento del concerto. "Il ministro dell'Interno - si legge nell'interrogazione parlamentare - è a conoscenza dell'inquietante manifestazione 'Spqr Skin' che si svolgerà sabato a Roma e che vedrà l'esibizione del gruppo musicale apologetico del fascismo 'Gesta Bellica'? Matteo Piantedosi non ritiene necessario valutare l'opportunità dello svolgimento di un concerto con band che inneggiano al nazifascismo, e verificare anche i rapporti esistenti tra queste e l'associazione 'Gruppo Idee' che ospita l'evento ed è stata fondata dall'ex Nar, Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna?".

I Gesta Bellica

I Gesta Bellica sono un gruppo rock di estrema destra, famosi nella scena del “rac” cioè “rock against communism”. In passato legati a Casapound, ora autonomi, in una loro canzone si celebra la figura di Erik Priebke, il comandante nazista autore dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. "Lui non risponde alle vostre menzogne - dice il testo - lui non si piega e non lo farà mai. La fedeltà è più forte del fuoc. E quel fuoco brucia dentro di noi! Liberate il capitano, libertà per il capitano!”.

E poi si inneggia anche al “potere bianco”. "Una razza per una storia, una stirpe per la civiltà - dice una loro canzone - un'Europa ci accomuna: desiderio di libertà. Mille genti da tutto il mondo, mille facce senza dignità. E l'Europa si frantuma in mille piccole società! Bianco, potere bianco! Bianco, potere bianco! Bianco, potere bianco! Bianco per la libertà!"