Il ministro Schillaci sarà al convegno dell'Ordine degli Psicologi a Roma

Il ministro della Salute Orazio Schillaci parteciperà al convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi a Roma, per celebrare la Giornata Nazionale della Psicologia 2022. Il convegno avrà come tema “Percorsi della Resilienza”. Al convegno parteciperà anche la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci.

L'evento sarà aperto con l'intervento di David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, il ministro Schillaci e la viceministra Bellucci. Seguiranno vari interventi di rappresentanti del mondo della medicina e della psicologia italiana. Durante il convegno sarà presentata anche una ricerca dell'Istituto Piepoli che valuterà in che modo la professione psicologica ha aiutato gli italiani durante il lockdown. Il tutto sarà moderato dal giornalista del Tg1 Francesco Maesano, mentre la madrina dell'evento sarà l'attrice Sabrina Paravacini.

Al termine dell'evento il premio “Psicologi per la Solidarietà-Assisi” sarà attribuito a Papa Francesco., per il suo impegno per la pace.

Il convegno si terrà all'Off/Off Teatro, in via Giulia, a partire dalle 9,30.