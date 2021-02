Roma, il degrado è anche un divano che galleggia sul Tevere

Un divano che galleggia sul Tevere, all'altezza di Ponte Milvio. E' l'ultima manifestazione del degrado di Roma.

Roma, #PonteMilvio. Barchetta? No, è un divano... Roba da “Welcome To Favelas” @welcometofavel1. Lo scrive sul suo account twitter la fotografa Maddalena Messeri. E allega il video a dimostrare quel che dice. Tutto vero: c'è un divano che provenendo da Ponte Flaminio, ovvero il viadotto di Corso Francia, fluttua seguendo la corrente del fiume verso sud, ossia verso Ponte Milvio, là dove magari qualche coppietta in cerca di lucchetti (ma quelli non ci sono più) si sarà potuta godere la scena romantica. Complimenti alla fantasia di chi ce l'ha gettato (o magari si è limitato a lasciarlo sugli argini, e poi il Tevere ha fatto il resto). Evviva, di nuovo, la gestione dei rifiuti a Roma, merito tanto di chi dovrebbe occuparsene quanto dell'educazione dei cittadini.