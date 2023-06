Roma, il Jazz & Image al Celio: quattro mesi di concerti con vista Colosseo

Arriva il Jazz&Image al Parco del Celio: a partire dal 23 giungo cominciano quattro mesi di concerti con vista Colosseo.

La rassegna vedrà la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, ed è promosso e curato dall'assessorato alla Cultura di Roma, dal dipartimento della Attività Culturali in collaborazione con la Siae. Saranno quattro mesi intensi, perché insiemeal jazz, la rassegna ospiterà anche concerti di altri generi, tra cui “Progressivamente Free Festival”, dedicato al progressive rock, una rassegna blues, una sezione dedicata all’etnojazz e una dedicata alla musica elettronica. Ci sarà uno spazio anche per il cinema e per la letteratura. Gli spettacoli e gli eventi cominceranno tutti i giorni a partire dalle 12. Il tutto corredato da aree per mangiare e bere.

I concerti in programma

La rassegna partirà la sera di venerdì 23 giugno con un concerto dei Daniele Scannapieco Quartet con lo special guest Max Ionata, con una replica il 24. Il 25 giugno sarà la volta degli Eramo Quintet. Il 26 arriva l'Ezio Zaccagnini Blues Travel. Seguono il 27 e il 28 i concerti di CW JAZZ. Infine il 29 giugno arriva il Trio Partenope.

Il 30 giugno e il 1° luglio è atteso sul palco Francesco Bearzatti. Altri appuntamenti di luglio: Jason Marsalis Italian Quartet, Afroamericana, Threegonos, Ronnie Burrage Trio featuring Wayne Escoffery, Fabrizio Sferra e Enzo Pietropaoli con Original Box Brothers, Francesco Bruno Quartet feautring Maurizio Giammarco, l'11 luglio il primo evento di rock progressivo con Divae Project e Gianni Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso, Chris Cain, Mark Lettieri, Rossana Casale, Federico Zampaglione e Mario Donatone, Daniele Sepe con lo storico gruppo Blue Stuff, Nik West e Marcos Valle.

Per agosto invece sono previsti: Yamandu Costa, il Trio Corrente, Andrew McCormack con Roberto Gatto, Rosario Giuliani con il suo storico quartetto, Latin Mood con Fabrizio Bosso e Javier Girotto, Billy Hart, Javier Girotto con Six Sax.