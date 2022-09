Roma, il Mons. Pagazzi è il nuovo segretario del Dicastero per la Cultura

Papa Francesco Bergoglio ha scelto il nuovo segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Già Professore ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Roma e Consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede, sarà il Reverendissimo Mons. Giovanni Cesare Pagazzi ad assumere il ruolo di segretario al Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Chi è il Monsignore Pagazzi

ll Monsignore, nato a Crema l'8 giugno del 1965, è stato ordinato presbitero per la Diocesi di Lodi il 23 giugno del 1990 e dopo aver conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, ha insegnato in varie Facoltà e Istituti ecclesiastici italiani. Attualmente ricopre il ruolo di Professore ordinario presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Roma e ed è Vice Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose “Sant’Agostino” a Lodi.